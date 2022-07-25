25 июл. 16:53

В Чечне впервые вывели местную породу лошадей, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, лошади выведены специалистами по поручению главы республики Рамзана Кадырова. Чеченские скакуны уже приняли участие в скачках "Большой Грозненский Приз. Дерби", где были отмечены их блестящие физические данные и красота.

"В Чеченской республике выведена первая порода чеченских лошадей. Новость о выведении первой селекционной чеченской породы лошадей не оставила равнодушным ни одного чеченца. Все мы знаем о большой любви главы республики к лошадям и насколько высоко он ценит конный спорт", - написал министр в Telegram-канале.

Он добавил, что селекционные группы планируется разделить на скаковые для пробежки и туризма.