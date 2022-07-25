"Газпром" поставил новый суточный рекорд поставок в Китай

25 июл. 16:44

"Газпром" 24 июля зафиксировал новый суточный рекорд по объему поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщили в пресс-службе "Газпрома", уточнив, что поставки в июле регулярно идут сверх контрактных объемов.

"24 июля обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Отметим, что в июле поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC", - указано в сообщении компании.