Лавров ищет в Африке альтернативу Западу

Пока Запад готовит новые санкции себе же во вред, Россия ищет новых партнеров. Следующие на очереди – африканцы.

В эти дни министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит четыре африканские страны. С 24 по 28 июля он побывает в Египте, Уганде, Эфиопии и Республике Конго. На первый взгляд кажется, что это всего четыре государства. Но для понимания экономических масштабов необходимо сложить население этих стран. Получается, что на Египет, Уганду, Эфиопию и Конго в общей сложности приходится 270 миллионов человек - что вдвое больше, чем население России. Колоссальный рынок.

Перечисленные страны сильно зависят от импорта пшеницы и энергоносителей. Кроме того, для обеспечения своей безопасности им нужны вооружения. Когда у тебя население под 100 миллионов, как у Египта и Эфиопии, то одной нефти и газа недостаточно для обеспечения всех граждан электричеством, и хорошо иметь источники энергии, что называется, "у себя". Все это Африке может дать Россия. У нее есть и пшеница, и нефть, и атомные реакторы, и вооружение. В принципе, одна из этих стран уже в полном объеме пользуется этими благами - Египет.

Не случайно, что именно с Каира Лавров и начал свое турне. К его приезду Россия преподнесла Египту два приятных сюрприза. 20 июля началось строительство первой египетской АЭС "Эль-Дабаа", которая на 10% обеспечит египтян электроэнергией. Второй подарок – в эти же дни в Стамбуле представители России, Турции, ООН и Украины подписали сделку о вывозе украинского зерна и снятии санкций с российского экспорта пшеницы. Вопрос продовольствия очень остро стоял в последние месяцы, особенно для Африки. Египет, например, главный покупатель пшеницы в мире. Он импортирует около 10-11 млн тонн каждый год, и треть этого объема приходится на Украину. Эфиопия зависит от Украины на 50%. Разморозка порта Одессы пойдет на пользу этим странам и повысит престиж России в их глазах – потому что Москва договорилась с Анкарой по зерну. В качестве дополнительной меры Россия готова увеличить экспорт своей пшеницы в эти страны, что она уже, собственно, делает в Египте. Эта страна год назад вышла в лидеры среди покупателей российского зерна.

Эфиопия тоже заинтересована в увеличении импорта зерна из РФ. Что касается Уганды и Республики Конго, то они и так являются важными покупателями пшеницы из России. Перед своей поездкой Лавров заверил Африку в том, что Москва будет и дальше выполнять свои обязательства по экспорту сельхозпродукции, другими словами – не оставит Африку в беде.

"Важно, чтобы все наши африканские друзья понимали: Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей, других жизненно необходимых Африке товаров. Все меры для этого с российской стороны принимаются", - сказал министр накануне турне в интервью африканским СМИ.

Только лишь сельским хозяйством сотрудничество с Африкой не ограничивается. Континент может стать площадкой для выгодных капиталовложений, особенно в момент, когда ЕС и США объявили охоту на российских миллиардеров. Примером здесь тоже служит Египет. На берегу Суэцкого канала создается российская промышленная зона. РФПИ инвестирует сюда более $200 млн, а такие компании как "ТрансМашхолдинг" и "Газпром нефть" создадут здесь свои предприятия. В Республике Конго Россия строит нефтепродуктопровод – главный инфраструктурный проект этой страны, а с Угандой и Эфиопией идут переговоры о строительстве там атомных электростанций. В случае Эфиопии вопрос электропотребления особенно важен, так как там живет еще больше людей, чем в Египте.

Для поддержания жизни и безопасности нужны не только хлеб и топливо, но и оружие. Из четырех стран активными клиентами "Рособоронэкспорта" выступают Египет и Уганда. Египтяне уже купили системы С-300, полсотни истребителей МиГ-29 и многоцелевые истребители Су-35, а Уганда – Су-30, и сейчас интересуется российскими ПВО и вертолетами. Если в вооружении и энергетике мы неплохо работаем с Африкой, то в инвестициях и торговле наши показатели весьма скромные по сравнению с США и ЕС. И об этом прямо говорит Сергей Лавров.

"Для России, как растущего партнера Африки, это будет весьма и весьма выгодно и полезно, с точки зрения наращивания наших объемов, и в торговле, и в инвестициях. Но: инвестиции и торговля у нас весьма и весьма скромные, по сравнению с США, по сравнению с Китаем, по сравнению с Евросоюзом", - прокомментировал он РИА Новости и RT.

С другой стороны, потенциал для роста большой. В сотрудничестве заинтересована как растущая Африка, так и находящаяся под рестрикциями Россия. В этом смысле очень важно продвижение торговли в национальных валютах и в обход евро и доллара. Это позволит рублю укрепиться, а странам региона защитить себя от давления Запада.

"В первую очередь речь идет об обеспечении бесперебойной логистики и налаживании защищенных от вмешательства извне систем финансовых расчетов. Россия во взаимодействии с партнерами предпринимает шаги по расширению использования национальных валют и платежных систем. Работаем над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле", - заметил Лавров.

Так или иначе, все эти вопросы комплексно будут проговариваться на новом саммите Россия-Африка. Он запланирован на следующий год. До этого в декабре такой же саммит с Африкой проведет Джозеф Байден, чтобы, наверное, по традиции сорвать достижения Лаврова. Получится ли у него с этим, узнаем в конце года. Во всяком случае, аналогичный трюк на Ближнем Востоке американцу не удался.