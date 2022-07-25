Сеть отелей Alean выходит на рынок Крыма

25 июл. 16:40

Российская сеть отелей Alean Collection, работающая с четырех- и пятизвездочными отелями в Краснодарском крае, планирует выйти на рынок Крыма, пишет "Интерфакс".

"К 2027 году планируется запустить новые объекты в Крыму. Так, в Саках и Евпатории появится семейный курорт категории "ультра все включено" под брендом Alean Family и комплекс апартаментов под брендом Alean Residence в категории "четыре звезды", - рассказала коммерческий директор компании Ольга Смолкина.

По ее словам, общий объем инвестиций составит около 20 млрд рублей. Через пять лет Alean планирует построить в Крыму около 2,6 тыс комфортабельных номеров, это позволит увеличить турпоток на 200 ты человек в год.

"Комплексы будут работать круглогодично", - подчеркнула Смолкина.

В настоящее время на Кубани работают пять гостиничных комплексов категории "5 звезд" и "4 звезды" под брендом Alean в Анапе, Геленджике и Сочи.