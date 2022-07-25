В Грузии заявили, что не пользуются санкционной нефтью

25 июл. 16:33

Тбилиси не покупает санкционные нефтепродукты, соблюдая правила, заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили.

Ранее член ЕНД Леван Хабеишвили сообщил, что работающие в Грузии компании Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil завозят в Грузиюсанкционные нефтепродукты. Он также добавил, что Россия сейчас импортер нефтепродуктов номер один в Грузии, тогда как есть альтернативные рынки - Румыния, Болгария, Туркменистан, Азербайджан.

"Приобретенная конкретно этими компаниями нефть не санкционная. Такую же нефть покупает очень много стран Европы и очень многие страны международного сообщества", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Министр отметил, что частные коммерческие компании принимают решения с учетом существующей практики.

"Хочу с полной ответственностью отметить, что Грузия не покупает санкционную нефть. Грузия соблюдает санкции. Ни одного замечания к Грузии в этом плане нет", - добавил Давиташвили.

По словам главы ведомства, после введения Западом антироссийских санкций эксперты стран стратегических партнеров Грузии разъяснили сотрудникам госведомств Грузии, в том числе работникам таможенных структур, как должны соблюдаться санкции.