Siemens передал "Газпрому" документы по возврату турбины

25 июл. 16:00

Российская энергетическая компания "Газпром" получила от Siemens часть документов об изъятиях из санкций в отношении газотурбинных двигателей с компрессорной станции "Северного потока". Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.

""Газпром" получил от компании Siemens документы от властей Канады. "Газпром" изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы", - сказано в заявлении.

В частности, со стороны "Газпрома" по-прежнему остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, "решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС "Портовая".

В связи с этим "Газпром" еще раз запросил Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений.