В вузах Армении выявлен недобор абитуриентов

25 июл. 15:51

Количество абитуриентов в Армении в 2022 году составило 13 877, сообщил замглавы Центра оценки и тестирования МОНКС Каро Насибян.

По итогам первого этапа конкурса студентами стали 7 246 человек. Недобрали баллы по одному или двум предметам 3 076 человек. Во втором этапе смогут принять участие 791 абитуриентов, которые получили удовлетворительные оценки по двум предметам. В 2021 году число таких абитуриентов составило 1461 человек, пишет Sputnik Армения.

Сейчас вакантными в остаются 15 тыс мест, их львиная доля приходится на частные вузы. Недобор абитуриентов зафиксирован в Аграрном университете, где зачислено всего 38 человек. На факультет физики Педагогического университета поступил один человек.

На факультете международных отношений ЕГУ вакантными остаются два места. Из 286 человек, подавших заявку на факультет правоведения, поступило 147, а на "информатику и прикладную математику из 306 абитуриентов поступили 288.

В Ереванском экономическом университете больше всего интересовались факультетом "Управление" (297), но поступить удалось 187 абитуриентам. На "финансы" из 279 обратившихся поступили 204.

На факультет "лечебное дело" медуниверситета было подано 696 заявок, поступили 474 абитуриентов, на направлении "стоматология" прошли 144 из 233 заявок. Вакантные места остались на факультете "Фармацевтика".