Хищение сакской грязи обошлось сотруднице крымского госпредприятия в 2,5 года колонии

25 июл. 15:47

Сакский районный суд Крыма приговорил бывшую сотрудницу государственного унитарного предприятия (ГУП) к 2,5 годам колонии общего режима в связи с хищением лечебной грязи.

Речь идет о растрате имущества Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции в Саках. Дело было передано в суд минувшей зимой. Согласно пресс-релизу прокуратуры, гражданка, являясь работником унитарного предприятия, ответственным за сохранность материальных ценностей, не ставила на бухучет часть лечебной грязи, принимаемой с участка грязедобычи Сакского озера.

"Готовую продукцию присваивала и передавала индивидуальному предпринимателю, осуществляющему торговлю косметическими средствами", - уточняется в сообщении.

Всего подсудимая "растратила более 5,6 тыс штук готовой продукции" на 1,2 млн рублей. В ходе судебных заседаний она не признала свою вину.

Суд постановил взыскать с женщины в пользу предприятия ущерб на сумму более 1,2 млн рублей, а также приговорил ее к 2,5 годам колонии.

Приговор пока не вступил в силу, он может быть обжалован.