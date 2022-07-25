Винер оценила выступление российских гимнасток в Минске

25 июл. 15:50

Выступление российских спортсменок на международном турнире по художественной гимнастике "Хрустальная роза" в Минске оставило хорошее впечатление, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

Турнир проходил с 22 по 24 июля. "Все прошло очень здорово. Две золотые медали в отдельных видах выиграли белорусские гимнастки. Два золота выиграла [Лала] Крамаренко из России. [Дина и Арина] Аверины выступали тоже очень здорово. Они, конечно, были не в той форме, которая предусматривает их высшие достижения, но они выступали очень достойно, сказала глава ВФХГ.

Крамаренко заняла второе место в многоборье, победила в упражнениях с лентой и булавами, а также заняла второе место в упражнении с обручем. Серебряный призер Олимпиады в Токио, 18-кратная чемпионка мира Дина Аверина завоевала бронзу в упражнении с мячом. Пятикратная чемпионка мира Арина Аверина заняла третье место в упражнении с булавами. В командном первенстве победу одержала первая сборная России (Арина Аверина, Дина Аверина, Мария Борисова, Анна Попова), второе место заняла первая команда Беларуси, третьей стала вторая сборная России (Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Диана Чугунихина и Ева Калинина).