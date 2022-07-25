Мишустин распределил между вице-премьерам высокотехнологичные сферы

25 июл. 15:31

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство разных высокотехнологичных направлений.

Глава Минпромторга вице-премьер Денис Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор, Андрей Белоусов будет следить за развитием высокоскоростных транспортных средств, Виктория Абрамченко стала куратором в сфере создания систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС, Татьяна Голикова решением премьер-министра будет курировать разработки в областях генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности. Кроме того Александр Новак будет курировать атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергосистемы; Марат Хуснуллин - технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды; Дмитрий Чернышенко - развитие ИИ, получение и обработку наноматериалов, создание программного обеспечения.

Вице-премьеры будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений по инициативе президента РФ.