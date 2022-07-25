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Заслуги Резы Дегати были отмечены орденом "Достлуг"

Заслуги Резы Дегати были отмечены орденом &quot;Достлуг&quot;

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении фотожурналиста  Резы Дегати орденом "Достлуг" за многолетнюю плодотворную деятельность по доведению реалий Азербайджана до мировой общественности.

Реза Дегати – фотожурналист, творческий профиль которого – освещение человеческих трагедий и конфликтов, а также воспевание красоты окружающего мира. В 2014 году он создал две книги посвященные Азербайджану: "Элегантность огня" и "Избиение младенцев", связанных с событиями Черного января, войной в Карабахе и Ходжалинской трагедией.

Кроме фотографии, Реза Дегати занимается благотворительной деятельностью.

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