Новым областям и районам в Казахстане вручат коды

25 июл. 15:11

В Казахстане разработали дополнения в список кодов, присваиваемых областям, городам и районам формирования кадастровых номеров земельных участков.

Как передает портал Zakon.kz, Абайская область получит код 23, Улытауская – 25, Жетысуская – 24. Кроме того, городу Кунаеву унаследует код Капшагая – 055.

Также отмечается, что район Самар, выделенный из состава Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области, присвоит код 334, а район Аксуат, который покинул Тарбагатайский район – 333.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в мае этого года подписал указы "О переименовании города Капшагая Алматинской области в город Кунаев" и "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".

Таким образом, в стране появились Абайская, Улытауская и Жетусыская области. Всего в Казахстане 17 областей.