Дагестан подсчитал ущерб от электрических воров  

25 июл. 14:55

Энергетики в Дагестане за прошедшие шесть месяцев выявили хищения электроэнергии на сумму почти 225 млн рублей, информирует пресс-служба "Дагэнерго" - филиала компании "Россети - Северный Кавказ".

"Россети Северный Кавказ" <…> за шесть месяцев 2022 года выявили 1 350 фактов хищения электроэнергии. Общий объем обнаруженного неучтенного потребления равен 56,5 млн кВт. ч. Стоимость "украденных" киловатт-часов составила 224,9 млн рублей", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что по каждому факту хищения электроэнергии направлена информация в правоохранительные органы. С начала года возбудили шесть уголовных и 118 административных дел.