Эр-Рияд готов продолжать переговоры с Тегераном

25 июл. 14:42

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что после саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Джидде Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман заверил министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна в намерении продолжить прямые переговоры с иранской стороной в Багдаде.

Кроме того, по его словам, пять раундов переговоров между Ираном и Саудовской Аравией, которые были проведены под эгидой правительства Ирана, дали отличные, обнадеживающие результаты.

"После встречи в Джидде глава МИД Ирака связался с главой МИД Ирана Амиром Абдоллахианом. Фуад Хусейн упомянул в этой беседе, что бен Сальман выразил желание провести политический и официальный диалог между Ираном и Саудовской Аравией в Ираке", - цитирует Канаани агентство Tasnim.