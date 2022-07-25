Жилье в Грузии стало дорогой редкостью с начала марта

25 июл. 14:33

В Грузию с марта прибыло более 120 тыс иностранцев, в основном это граждане России, Украины и Беларуси. Такой приток иностранцев привел к резкому росту цен на аренду жилья и его нехватку, пишет Sputnik Грузия.

Еще зимой аренда квартиры с одной спальней в элитном районе Тбилиси Ваке обходилась в $300, сейчас заплатить придется $1000. Аренда жилья выросла как в центре, так и в спальных районах - цены начинаются от $250, при этом средняя зарплата в Грузии составляет $500.

Ситуация на рынке жилья привела к серии студенческих протестов - они требуют вузы предоставлять жилье или давать право сдавать сессию дистанционно. Ожидается, что к осени проблема обострится.