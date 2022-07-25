Честно об отдыхе в Дагестане. Рассказывает руководитель турфирмы Тамум Качабекова

Пандемия, закрывшая два года назад границы для путешествий, открыла россиянам красоты своей страны. Одним из самых популярных туристических направлений стал Дагестан, где сейчас поток отдыхающих в три раза превышает допандемийные годы. И если раньше о Дагестане можно было узнать по этикетке на бутылке вина или из криминальной хроники, то сегодня люди готовы ехать туда ради теплого моря, национальной кухни и чудесной природы.

На растущую популярность Дагестана как туристического направления быстро отреагировал местный бизнес. За время пандемии объем рынка туруслуг заметно вырос. Возможность заработать на туризме открыли для себя не только туристические компании, этномагазины и кафе с национальной кухней, но и жители городов и сел. Тем не менее Дагестан оказался не готов к наплыву туристов. Действующая инфраструктура не может позволить принять каждого желающего. Но учитывая активное развитие туризма, власти республики работают над улучшением условий. О том, как в эпоху туристического бума живет Дагестан, "Вестнику Кавказа" рассказала руководитель туристической фирмы "Ешь, люби, танцуй" в Дагестане Тамум Качабекова.

- Какие факторы способствовали развитию туристической отрасли в Дагестане?

- Дагестан – колоритная республика с очень яркой картиной природы: Бархан Сары-Кум, Сулакский каньон, подземные и наземные водопады…

Местные жители еще до активного пиара этих мест путешествовали по Дагестану небольшими группами, для остальных он "открылся" с момента начала коронавирусной пандемии, когда с выездом за границу начались проблемы. Как говорится, "не было бы счастья, да несчастье помогло". Люди увидели, что здесь очень красиво. Причем если москвичи что-то знают о Дагестане, то жители Екатеринбурга, например, могут спросить "какая у вас там валюта?", "нужна ли виза?" Туристический бум пришелся на период неблагоприятной политической обстановки в мире. Было непонятно, где еще можно отдохнуть, помимо российских курортов. И оказалось, что Дагестан – очень хороший вариант. Но пандемия или политика не сыграли бы роли, если бы Дагестан не был таким красивым и притягательным.

- Какие проблемы с инфраструктурой в Дагестане?

- Они видны невооруженным глазом. Туризм в Дагестане, направленный на гостей из других городов и стран, только-только появился. Нынешняя инфраструктура не может справиться с потоком туристов из-за отсутствия хороших отелей, особенно, в горах. Если в Махачкале еще есть выбор, то в горах его практически нет. Все самые топовые отели, расположенные в горах, забронированы до конца туристического сезона. То есть в пик сезона очень тяжело найти более-менее приличное место для ночлега. В горах мало хороших ресторанов. Если взять, к примеру, Гунибский район, то единственным приличным местом для обеда считается ресторан "Адат". Также отсутствуют фуникулеры - для людей с ограниченными возможностями туризм в Дагестане полностью закрыт.

Что касается дорог, то в целом они хорошие, но те, которые ведут к главным достопримечательностям, достаточно опасные. Хотя надо отдать должное водителям автобусов, которые работают в турфирмах. Водители "уазиков" прикладывают все усилия для того, чтобы избежать неприятных ситуаций. Я лично много раз за такими наблюдала и это очень опытные ребята, "миллиметровщики". На узкой дороге над пропастью или каньоном, где сверху возможен камнепад, они разъезжаются миллиметр к миллиметру.

Во многих селах отсутствует газ, что в целом затрудняет приготовление еды в таких местах. Плюс отсутствие квалифицированного персонала в тех же отелях и ресторанах, так как местные жители не в состоянии справиться с наплывом большого числа гостей. В этом плане Дагестан оказался не готов к приему туристов. Думаю, что в связи с туристическим бумом будут изменения в лучшую сторону, однако для этого нужно определенное время.

- Где в основном останавливаются гости республики?

- Те, кто приезжает самостоятельно, обычно размещаются в отелях Махачкалы, поскольку не знают, какие большие расстояния между столицей и туристическими точками. Это только не про Сулакский каньон, который по праву считается визитной карточкой Дагестана, но и про места, которые находятся в предгорной и горной части Дагестана – заброшенное село Гамсутль, аулы Гуниб, Чох и многие другие. Добираться них из центра примерно 3,5-4 часа – это очень долго. Туристам приходится тратить на дорогу около 8 часов. У тех, кто покупает тур, бывают более грамотно продуманные программы, так как при многодневном туре предполагается размещение. Это делается для того, чтобы смягчить столь длинные переезды.

- Какие места в республике имеют наибольшую популярность среди туристов?

- Сулакский каньон занимает первое место по требованиям среди гостей. То же самое можно сказать и про Дербент. Еще можно выделить заброшенный аул-призрак Гамсутль. Кроме того, туристы прекрасно отзываются о селах Гуниб и Чох, которые расположены недалеко от Гамсутля. Нельзя не упомянуть и Салтинский водопад, расположенный в Гунибском районе, Карадахскую теснину, которая находится между Гунибским и Хунзахским районами. Это основные объекты, которые очень популярны среди туристов. Дальше идет такой сложный маршрут как гора Шалбуздаг (более 4 тыс. метров над уровнем моря). Поездками туде занимается специальная Фирма "Шалбуздаг-тур". Сами туристы, как правило, хотят разнообразные туры, чтобы это был и трекинг, и расслабление, и прогулка. Но если ты весь день бегаешь по горам или целые сутки в дороге, то готов это терпеть, если вечером приезжаешь в комфортабельную гостиницу.

- Туризм в Дагестане: явление сезонное или круглогодичное?

- Возможностей для круглогодичного отдыха в Дагестане много. Мы в течение всего года можем проводить туры по достопримечательностям. Конечно, чаще всего туры популярны именно в основной сезон, начиная с апреля и заканчивая ноябрем. Но путешествовать по Дагестану можно и зимой, поскольку, помимо горных районов, есть и другие места. Например, зимой в Дербенте температура достигает 10 градусов тепла и уже начинается весна. Это касается и Хучнинского водопада в Табасаранском районе, экраноплана "Лунь". Также всегда можно поехать в гости к жителям Табасаранского района, которые славятся своим ковроткачеством. В целом туризм в Дагестане зимой возможен, но вопрос в том, что огромным спросом обладают именно каньон и горные районы. Это больше летняя программа, затягивающаяся до ноября, так как для туристов из северных регионов страны зима в Дагестане вовсе не зима. Они привыкли к минусовым температурам. Если для местных очень холодно кататься на каньоне в такое время, то туристы спокойно могут это делать.

- Можно ли согласиться с тем, что туристы открыли дагестанцам Дагестан?

- Конечно. Когда еще не было туристического бума, мы с друзьями часто путешествовали по Дагестану самостоятельно. 7-8 лет назад все аулы были достаточно пустыми, на том же каньоне не было такого числа туристов и было гораздо меньше катеров. Бывало, публикуешь фотографии в социальных сетях с каньона, из какого-то села или просто вид гор, а друг спрашивает: "Это где?" Причем это место могло находиться в 3-5 км от него, а он не знал, что по соседству такие красоты. Да, дагестанцы стали активно путешествовать по своей республике именно сейчас, когда поняли, что гости видят Дагестан больше, чем они сами.