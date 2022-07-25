"Яндекс" объявил набор сотрудников в России и за рубежом

25 июл. 14:04

Компания "Яндекс" сняла все ограничения на прием новых сотрудников. Вакансии открыты как в российских мегаполисах, так и за границей.

На сегодняшний день "Яндекс" набирает около 2 тыс специалистов: в команду "Яндекс Поиска" требуется 835 человек, также свыше 600 вакансий в бизнес-группе сервисов "Такси", "Доставка", "Еда", "Лавка" и "Маркет". В ближайшее время компания увеличит число вакансий.

"Помимо Москвы, много вакансий есть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Наем также открыт в офисах "Яндекса" за рубежом", поделились в компании.

Найм в "Яндекс" был огранен 28 февраля, спустя месяц был возобновлен поиск ведущих разработчиков, теперь компания ищет специалистов различных профилей.