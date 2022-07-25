Град уничтожил часть посевов кукурузы в Северной Осетии

25 июл. 14:12

В Северной Осетии в результате прошедших ливней с градом пострадали почти две тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, говорится в сообщении главы и правительства республики.

"По данным врио министра сельского хозяйства Северной Осетии Алана Кусраева, в результате стихии пострадало порядка 1 893 гектара сельскохозяйственных угодий, в основном — кукуруза", - сообщается по итогам заседания комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Глава региона Сергей Меняйло поручил органам местного самоуправления ускорить работу по оценке ущерба пострадавших в результате прошедших в выходные ливней объектов, а региональному Минфину – проработать возможности по финансовой поддержке пострадавших районов. Минсельхоз Северной Осетии, в свою очередь, оценит ущерб сельхозпроизводителей и внесет предложения по господдержке пострадавших.