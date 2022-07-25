Мечта о ЕС объединит власти и оппозицию в Грузии?

25 июл. 13:30

На днях представители "Единого национального движения" (ЕНД), крупнейшей оппозиционной партии Грузии, заявили, что готовы к совместной работе с правящей партией "Грузинская мечта" ради выполнения 12 условий Евросоюза, необходимых для получения статуса кандидата в содружество.

"Комитетские слушания – это тот официальный, институционализированный парламентский формат, в котором мы собираемся участвовать. Что касается других форматах, в связи с этим мы говорили с европарламентариями. Было высказано желание с их стороны, что участие и в этих форматах была бы важным для процесса", – цитирует депутата от ЕНД Левана Бежашвили "Sputnik Грузия".

При этом он подчеркнул, что в скором времени партия примет окончательное решение, будет ли она сотрудничать в других форматах. "Предположительно, мы вновь останемся в том формате, который является официальным и институционализированным. Это комитетские слушания и формат внеочередной сессии", – сказал Бежашвили.

Напомним, ранее европарламентарии призывали правящую партию и оппозицию к совместной работе. Оппозиционеры согласны c тем, что работа над выполнением рекомендаций ЕС необходимо вести координировано, с участием всех сторон. В то же время ряд из них отказываются работать в запущенных "Грузинской мечтой" форматах, заявляя, что их не устраивают предусловия.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе, в заявлении представителей ЕНД гораздо больше пиара, чем реального желания работать.

"Эта группа людей с самого начала была заострена на пиар. Как говорил Саакашвили, главное поставить нужную картинку по телевидению, на телеэкране, а дальше делать, что хочешь. Так вот их действия в грузинской политике – это постоянные перформансы. А вот когда дело доходит до конкретной работы, когда надо над текстом работать или самому текст создавать, тут, как правило, нет ни интереса, ни умения", - поведал политолог.

Он подчеркнул, что в ЕНД почувствовали, что их первоначальная позиция, которая заключалась в том, что они не будут присоединяться к работе и общаться с большинством в парламенте, оказалась для них проигрышной не только в глазах населения Грузии, потенциальных выборщиков, но и в глазах западные партнеров, призывающих к деполяризации общества. "Они решили, что так будет полезнее, чем держать прежнюю линию, на которой настаивают Саакашвили, Аласания. А вот что они будут дальше делать - это мы посмотрим", - заявил Мамрадзе.

Он также выразил надежду на то, что правящая партия будет не слепо следовать всем этим пунктам, озвученным Евросоюзом, а с критическим анализом. "Потому что в конечной резолюции немало совершенно несправедливых замечаний по поводу ситуации в Грузии", - сказал руководитель Института стратегии управления.

По его мнению, какие-то условия должны быть выполнены, и население Грузии должно быть в этом заинтересовано, а какие-то условия несправедливые, и здесь надо вести себя дипломатично, но принципиально и твердо, отстаивая свои национальные интересы. "Мы же понимаем, что этот статус кандидата в ЕС – совершенно символическое переходное знамя. Сколько лет Турция имеет этот статус кандидата? 35 лет, насколько я помню. И ничего. Мы были со статусом аспиранта. Потом нам дали аспирант с плюсом, потом с двумя плюсами, кажется, после аспиранта с тремя плюсами остановились, а это уже 14 лет длится после Будапештского саммита. Так что не надо придавать этому слишком много значения. И не надо быть в роли того осла, которому подвесят перед носом морковку, а он за ней и идет. Еще хуже, когда ослик сам себе вешает такую морковку, сам себя обманывает. Этого надо избегать", - заключил Мамрадзе.