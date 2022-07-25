Штамм ковида "кентавр" в Москве еще не поднял голову

25 июл. 13:40

В Москве доля штамма «кентавр» среди выявляемых случаев заболевания коронавирусом пока незначительна, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.

По словам специалиста, в столице "вполне достаточно" тест-систем на распознавание "Кентавра" - нового подвида омикрон-штамма (BA.2.75).

"Сейчас (доля) очень еще незначительная. У нас в Москве BA.4, BA.5 в основном сейчас (циркулируют)", - поделился Малышев.

По оценкам иммунологов, "кентавр" переносится легко и, несмотря на большую заразность, может положить конец пандемии.