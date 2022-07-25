Грузию ждет дождливая и ветреная жара

25 июл. 13:25

Синоптики Национального агентства Грузии окружающей среды предупреждают, что в ближайшие дни на территории республики будет жарко, также прогнозируются дожди и грозы.

"Температура воздуха днем в Западной Грузии составит от +26 до +31 градуса тепла, в Восточной Грузии воздух прогреется до +29...+34 градусов тепла", - приводит сообщение Sputnik Грузия.

Уточняется, что в горах столбики термометров будут подниматься до +25...+30 градусов, а в высокогорье – от +21 до +26 градусов.

В Тбилиси в вечернее и ночное время ожидаются кратковременные дожди с грозой и до 34 градусов.