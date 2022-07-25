Песков: Россия остается гарантом энергетической безопасности Европы

25 июл. 13:20

Россия была и остается гарантом энергобезопасности Европы и не заинтересована в прекращении поставок газа в регион, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не заинтересована (в прекращении поставок газа в Европу). Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил - Еврокомиссия, в европейских столицах, США - Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность в Европе", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что РФ не является надежным партнером по энергоснабжению ЕС.

Песков подчеркнул, что Россия "не декларативно, а де-факто, а де-факто гарантирует" энергетическую безопасность Европы. При этом, добавил он, "если Европа продолжит свой путь вот этого абсолютного безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ним же, то здесь ситуация будет другая". Однако "Россия в этом не заинтересована".