МЧС готовит Кубань к новому удару стихии

25 июл. 13:09

Прохождение очередного циклона в Краснодарском крае ожидается в середине этой недели, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников, уточняя, что циклон будет уже не такой силы, как в минувшие выходные

"Прогнозируем ли мы дальше эту историю, связанную с изменением погодных условий? Да, среда-четверг - очередной циклон будет действовать на территории Краснодарского края. Какой силы он будет? Предварительно не такой, как был в выходные, но тем не менее [он] окажет влияние на край", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24"