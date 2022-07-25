Еще два новых праздника учредят в Казахстане

25 июл. 13:05

День предпринимателей Казахстана и День рекламного специалиста пополнят календарь праздников в Казахстане, Миннацэкономики разработало дополнение в перечень праздничных дат.

Отмечается, что казахстанские предприниматели отметят свой профессиональный праздник 9 сентября, а рекламные специалисты 19 декабря. В ведомстве заявили, что внесение новых праздников в календарь актуально и важно для сотен тыс жителей страны.

Новую праздничную дату определили не случайно. 9 сентября 2013 года состоялось подписание документа об учреждении Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", объединившей весь бизнес страны.

Кроме того, в министерстве отметили, что инициатива по учреждению праздника в преддверии 30-летия независимости Казахстана свидетельствует о приоритетах проводимой государственной политики и консолидации основных общественно-политических сил республики в данной сфере.

День рекламного специалиста приурочен к дате принятия закона "О рекламе", согласно которому в Казахстане зарегистрированы и действуют порядка 2 000 рекламных организаций с примерной численностью 100 000 рекламных специалистов.