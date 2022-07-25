В горах Кабардино-Балкарии погиб борец Ахмед Жилетежев

25 июл. 12:56

Установлена личность погибшего в горах Кабардино-Балкарии туриста из Санкт-Петербурга, им оказался известный в республике борец вольного стиля Ахмед Жилетежев, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный минспорта.

Накануне вечером турист, находящийся на горе Бука-Баши на высоте 2500 метров в составе незарегистрированной туристической группы из девяти человек, упал в ущелье. Спасатели обнаружили тело туриста без признаков жизни и спустили его в поселок Эльбрус. Тепло было передано оперативно-следственной группе.

"Погибший в Приэльбрусье борец вольного стиля Ахмед Жилетежев являлся известным в республике перспективным спортсменом", - рассказали в министерстве спорта КБР.

Ахмед Жилетежев выступал двойным зачетом за Санкт-Петербург и Кабардино-Балкарию. Победитель и призер всероссийских соревнований, минувшей весной стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.