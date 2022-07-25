Казахстанским банкам одобрили вывоз наличных рублей

25 июл. 12:32

Банки Казахстана смогут вывозить из страны наличные российские рубли, постановление правительства республики опубликовано на портале нормативных правовых актов.

"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан до 31 августа 2022 года вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах данных банков второго уровня на 23.59 часов 1 июля 2022 года", - сказано в документе.

В марте Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", запрещающий вывоз наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. Как заявили в Нацбанке, ограничения связаны с целью сохранения финансовой стабильности и снижения давления со стороны спекулятивного спроса, так как на фоне внешних шоков наблюдался рост спроса на наличную иностранную валюту.

Позже регулятор заявил, что действующий запрет в банках страны привел к скоплению наличных рублей в объемах, которые превышают спрос на внутреннем валютном рынке. Главным образом на это повлияли значительный объем приграничной торговли и свободное перемещение жителей стран ЕАЭС внутри союза.

В Нацбанке добавили, что разовый вывоз является промежуточной мерой и не решает проблему накопления наличных рублей в банках. Рассмотрение вопроса полной отмены запрета на вывоз наличных банками возможно после проведения анализа торговых потоков и стабилизации ситуации.