Еще 6,5 тыс россиян заразились коронавирусом

25 июл. 12:32

За минувшие сутки в России выявили 6 571 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 2 133, в Санкт-Петербурге - 788, в Подмосковье - 473. В Краснодарском крае - 65, в Ставропольском крае - 29, в Крыму - 53, в Дагестане - 4, в Кабардино-Балкарии - 28, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 6, в Ингушетии - 2, в Северной Осетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 18 538 826.

Госпитализированы за сутки 759 человек. Выздоровели 4 324 пациента, за все время - 17 942 908.

Умерли за сутки 34 человек, с начала пандемии - 382 189.