В Иране обнаружено новое газовое месторождение

25 июл. 12:14

Крупное газовое месторождение открыли к северу от крупнейшего в мире месторождения газа "Южный Парс" на юге Ирана.

Как рассказал представитель комиссии по вопросам энергетики иранского парламента Малик Шариати Ниасер, в настоящее время на новом газовом месторождении ведутся разведочные работы. Запасы газа, по предварительным данным, оцениваются в один триллион кубометров.

"Южный Парс" содержит 8% мировых запасов газа и 50% суммарных запасов газа Ирана. Топливо экспортируется в страны Европы и Индию. Участниками разработки являются российский Газпром, итальянская Eni и французский Total.