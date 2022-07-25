Столтенберг: двери НАТО открыты

25 июл. 11:57

Приглашение Швеции и Финляндии вступить в НАТО продемонстрировало, что двери НАТО открыты, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Приглашение Финляндии и Швеции еще раз показало, что двери НАТО открыты. Расширение НАТО за несколько десятилетий представляет собой исторический успех, который помог установить во всей Европе мир, стабильность, процветание и демократию", - приводит слова Столтенберга ТАСС.

Он уточнил, что "Финляндия и Швеция внесут значительный вклад в наш союз". "Наши силы уже функционально заменяемы, они обучаются, тренируются вместе уже много лет в бывшей миссии НАТО в Афганистане, а также в рамках миротворческой миссии НАТО KFOR, а также миссии в Ираке", - добавил глава альянса.