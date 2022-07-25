Спецпредставитель Турции посетил границу с Арменией

25 июл. 11:53

Специальный представитель Турции на переговорах с Арменией Сердар Кылыч посетил турецко-армянскую границу. Согласно информации в армянских СМИ, он прибыл в район Акьяка в турецкой провинции Карс.

Ранее в районе Акьяка (село Ибиш) в течение 20 дней проводились работы по разминированию. По данным СМИ, Кылыч посетил КПП "Догукапы" на турецко-армянской границе. Также спецпредставитель провел в Карсе переговоры с официальными лицами. Подробности не приводятся.

Напомним, 1 июля на встрече в Вене спецпредставители Армении и Турции Рубен Рубинян и Сердар Кылыч договорились в максимально сжатые сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной границы Армении и Турции для граждан третьих стран, а также договорились максимально быстро запустить прямые воздушные грузоперевозки между двумя странами.