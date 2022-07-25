Исрафил Ашурлы покорил Броуд Пик и спас умирающего альпиниста

25 июл. 11:15

Азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы покорил еще один восьмитысячник, он поднялся на вершину Броуд Пик в Пакистане.

Покорить пик альпинист задумал еще в прошлом году, были предприняты две попытки, вершина высотой 8051 метр поддалась только с третьей. Первый раз альпинист не успевал подняться на вершину до темноты, в итоге повернуть назад пришлось с высоты в 7960 метров. Вторая попытка сорвалась из-за обилия снега - тогда группа повернула назад с высоты 7500 метров.

"Теперь восхождение на Броуд Пик для меня дело будущего. Гора оправдывает свое название, она реально большая. Отдав горе много времени, сил, анализируя и наблюдая за происходящим вокруг, получаешь очередные уроки, новые кирпичики в стену персонального опыта", - говорил альпинист в августе 2021 года.

Этим летом он вернулся к начатому и 23 июля 2022 года Ашурлы смог покорить Броуд Пик.

Вершина, находящаяся в Каракоруме, является двенадцатым по высоте пиком в мире. Она манит альпинистов со всего света, но покоряется не каждому. Как пишут СМИ Пакистана, в минувшую субботу при восхождении погиб британский альпинист, его тело пока не найдено. Мужчина сорвался в пропасть на глазах итальянского альпиниста - он потерял сознание после 12-часового равновесия. Двумя днями ранее на пути к Броуд Пику без вести пропал 61-летний альпинист из Канады.

Счастливый случай спас румынского альпиниста, на помощь подоспел Исрафил Ашурлы. Турист потерял сознание от переохлаждения и потери сил.

"Господин Ашурлы прервал свое восхождение и спустил румына в базовый лагерь альпинистов на высоте 7300 метров. Там ему помогли скалолазы из Чили, Польши и России, оказавшие коллеге первую помощь и вызвавшие вертолет", - рассказал секретарь Альпинистского клуба Пакистана Каррар Хайдри.

Сам Ашурлы отмечает, что не раздумывал над вопросом, "что важнее: амбиций или человеческая жизнь?". После спасения жизни туриста, азербайджанский альпинист продолжил восхождение и Броуд Пик покорился.