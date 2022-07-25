Сбербанк опустил ставки по вкладам до 7%

25 июл. 11:09

С понедельника Сбербанк снижает ставки по вкладам и по ипотеке вслед за пятничным понижением ЦБ ключевой ставки до 8%.

Теперь максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 7% (ранее 8%). На доходность 7% могут рассчитывать клиенты с годовой подпиской на сервисы банка "СберПрайм+" и при открытии вклада онлайн и на срок один год, минимальная сумма вклада должна составлять 100 тыс рублей.

Вклады на других условиях обещают доходность от 5,5% до 6,75%.

Ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье в Сбербанке снижены на 0,6 процентного пункта, минимальная ставка составляет 9,9%.

Также Сбербанк запустил акцию, которая будет действовать до 3 октября, по которой снижается минимальная базовая ставка для потребительских кредитов на 1 процентный пункт, до 13,9%.