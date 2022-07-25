На Крым надвигаются грозы со штормовым ветром 

25 июл. 11:59

Грозы, ливни, сопровождаемые градом и штормовым ветром, прогнозируются в Крыму в ближайшие сутки и во вторник, предупреждает региональный главк МЧС РФ.

"В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем и до конца суток 25 июля, 26 июля в Крыму ожидаются: местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 метров в секунду", - приводит сообщение ТАСС, уточняя, что на полуострове введено штормовое предупреждение.

Также в Гидрометцентре отметили, что с 24 по 27 июля в западных и южных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.