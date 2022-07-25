На Северном Кавказе обнаружен дефицит населения среднего класса

25 июл. 10:26

Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария являются региона-аутсайдерами по доле среди населения семей среднего класса, показало исследование РИА Новости.

"В соответствии с достаточно распространенным подходом под средним классом принято понимать работающих людей с трудовыми доходами, позволяющими приобретать дорогостоящее имущество (жилье и машины), а также имеющими относительно высокий уровень текущего потребления", - отмечается в материалах к исследованию.

Рейтинг основан на уровне трудового дохода семьи, позволяющего иметь жилье, автомобиль, ездить в отпуска и иметь накопления.

В большинстве регионов одинокому человеку достаточно получать 90 тыс рублей в месяц, чтобы считаться средним классом, в семье из двух взрослых общий доход должен составлять около 140 тыс рублей.

Всего в России к среднему классу можно отнести 11,5% семей. Больше всего среднего класса в ЯНАО( 46,6%), Магаданской области (37%) и на Чукотке (33%).

Москва стала восьмой в рейтинге, в столице 24,4% населения представляет средний класс, в Санкт-Петербурге - 21,2%.

Замыкает рейтинг четыре республики Северного Кавказа. Минимальное по России количество населения среднего класса выявлено в Дагестане (2,9%), Кабардино-Балкарии (2,8%), Ингушетии (1,6%) и Чечне (1,5%).

Аналитики объясняют это тем, что в СКФО традиционно достаточно большой состав семей, а уровень зарплат невысокий.