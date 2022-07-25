В Иране заявили, что политика Москвы мудрее политики Запада

25 июл. 9:59

Cоветник верховного и духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти сравнил мировую политику России и стран Запада, в частности, США.

Он заявил, что Москва, в отличие от западных государств, проводит более мудрую политику. Велаяти отметил, что Россия и Китай неоднократно выступали в роли союзников Тегерана, занимая иранскую сторону в противостоянии странам Запада.

"Действительно, ни Россия, ни Китай не подписывали с нами договор о дружбе и братстве, они, как и все, действовали исходя из своих интересов, но разве не очевидно, что их политика была мудрее той, которую проводит Запад", - приводит его слова Lenta.ru.

Кроме того, политик подчеркнул, что благодаря России, Индии и Китаю Восток "твердо стал на ноги".

"Сейчас в Азии возникают три важных центра силы, Иран, Россия и Китай, которые независимы и противостоят идеологии экспансии и однополярного мира, исповедуемой Западом и США", - добавил он.