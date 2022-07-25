Шторм в Сочи завершился, пляжи открыты для купания

25 июл. 9:40

В Сочи продолжается работа по ликвидации последствий непогоды, бушевавшей в выходные. На утро понедельника штормовое предупреждение снято, пляжи открывают и расчищают от мусора.

"Энергетики действовали оперативно, массовых отключений в микрорайонах не допустили. Все социальные объекты работали и сейчас работают штатно", - сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Алексей Копайгородский.

Сильнее всего стихия ударила по центру Сочи, эвакуировано около 40 поврежденных автомобилей, выставлены дополнительные ограждения на отдельных улицах, на месте обвала подпорной стены организован пост Службы спасения.

В понедельник большая часть пляжей открыта для купания, их приводят в порядок после шторма почти 400 человек, уже вывезли около 100 т мусора. Синоптики сообщают, что сегодня погодные условия на Кубани будут неустойчивыми, местами возможны грозы, в отдельных районах сильный дождь и град.