В России хотят вернуть в оборот купюры номиналом пять и десять рублей

25 июл. 9:20

Банк России уже в конце этого года может возобновить печать купюр номиналом десять и пять рублей образца 1997 года, об этом "Известиям" сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.

Замена таких купюр на монеты проводилась в связи с быстрым износом первых, однако печать монет более затратна. "Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года", - рассказал Белов.

По его словам, новые технологии позволяют лакировать банкноты для увеличения срока их службы на 30%, а монеты часто оседают в копилках и плохо возвращаются в обращение.

Представитель ЦБ пояснил, что планируется сохранить в обороте и монеты, и купюры.