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Железноводск украсят фонари с хештегами 

Железноводск украсят фонари с хештегами 

Продолжается модернизация Аллеи любви в Железноводске, сообщили в администрации города. 
Уточняется, что место отдыха будет украшено оригинальными фонарями с хештегами.  "Установим их на новой благоустроенной аллее, чтобы жители и гости могли #наполняться курортным Железноводском", - рассказал мэр Железноводска Евгений Бакулин. 
По его словам, с помощью индивидуальных символов и знаков курорт становится узнаваемым.

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