Продолжается модернизация Аллеи любви в Железноводске, сообщили в администрации города.
Уточняется, что место отдыха будет украшено оригинальными фонарями с хештегами. "Установим их на новой благоустроенной аллее, чтобы жители и гости могли #наполняться курортным Железноводском", - рассказал мэр Железноводска Евгений Бакулин.
По его словам, с помощью индивидуальных символов и знаков курорт становится узнаваемым.
Железноводск украсят фонари с хештегами
Продолжается модернизация Аллеи любви в Железноводске, сообщили в администрации города.
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