Железноводск украсят фонари с хештегами 

25 июл. 8:30

Продолжается модернизация Аллеи любви в Железноводске, сообщили в администрации города.

Уточняется, что место отдыха будет украшено оригинальными фонарями с хештегами. "Установим их на новой благоустроенной аллее, чтобы жители и гости могли #наполняться курортным Железноводском", - рассказал мэр Железноводска Евгений Бакулин.

По его словам, с помощью индивидуальных символов и знаков курорт становится узнаваемым.