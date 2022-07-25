Турция обвинила Грецию в дискриминационной и репрессивной политике

Министерство иностранных дел Турции осудило решение Греции закрыть еще четыре начальные школы, принадлежащие турецкому мусульманскому меньшинству, которое проживает в Западной Фракии.

Как пишет турецкая "Сабах" со ссылкой на официального представителя МИД страны Танжу Билгича, в Греции было закрыто более половины начальных школ для меньшинств: "Таким образом, политика Греции по закрытию начальных школ, принадлежащих турецкому мусульманскому меньшинству в Западной Фракии, под предлогом "временной приостановки" работы, оказалась систематической".

Билгич заявил о праве турецкого меньшинства в Греции создавать, управлять и инспектировать свои собственные школы в соответствии с Лозаннским договором, подписанным в 1923 году, который проложил путь к независимой Турецкой республике.

Танжу Билгич сказал, что недавние шаги свидетельствуют о "дискриминационной и репрессивной политике", проводимой в отношении турецкого меньшинства в сфере образования.

"В то время как Греция закрывает начальные школы под предлогом недостаточного количества учащихся, она, с другой стороны, игнорирует требования об открытии новых средних школ для меньшинств, несмотря на очевидную необходимость, и нарушает права детей из числа меньшинств на образование", - отметил Билгич.

Из года в год он настоятельно призывает Грецию положить конец своей дискриминационной политике в отношении школ для турецкого меньшинства. "Турецкая Республика будет и впредь поддерживать борьбу меньшинства за свои права и справедливость как в рамках двусторонних контактов, так и на международных площадках", - добавил представитель МИД.

В регионе Западной Фракии Греции проживает около 150 тыс. турок, чьи права избирать своих собственных религиозных лидеров, создавать турецкие ассоциации и иметь собственные школы были отвергнуты Афинами в нарушение многочисленных постановлений европейских судов.

За последние 10 лет власти Греции закрыли более 126 школ турецкого меньшинства в регионе Западной Фракии в нарушение международных договоров, так как они вводят ограничительные меры в отношении учащихся, посещающих эти школы. Согласно отчету парламента, турецкое меньшинство Западной Фракии, составлявшее 65% населения региона в 1920-х годах, в настоящее время сократилось до 30%.

После прихода к власти греческой военной хунты в 1967 году община меньшинства начала сталкиваться с преследованием и нарушением прав со стороны государства. После миротворческой операции Турции 1974 года по защите турок-киприотов на острове Кипр греческая военная хунта пала, но были введены строгие ограничения в отношении группы меньшинств. К началу 1990-х годов некоторые права турок Западной Фракии были частично восстановлены, но проблемы, касающиеся коллективных и гражданских свобод, сохранялись, и возникли новые проблемы.

В 2011 году Греция начала кампанию по сокращению расходов на образование и начала объединять школы с небольшим количеством учеников, что привело к резкому сокращению количества школ с 1933 до 877. Только в 2020 году было закрыто около 14 школ, в которых учатся турецкие учащиеся.