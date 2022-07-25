Обзор СМИ Кавказа 18 - 24 июля

Газета "Дагестанская правда" информирует, что Республиканская комиссия по проведению конкурсов на предоставление господдержки инвесторам предоставила статус "приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан" еще трем проектам. Инвестпроекту, обладающему значимыми социальными и экономическими эффектами, включенному в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, в соответствии с требованиями законодательства, предоставляются налоговые преференции. "Республика готова помогать предпринимателям, берущим на себя обязательства по выполнению показателей, которые они должны достичь", – заявил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Проекты, получившие статус приоритетных, будут освобождены от уплаты налога на имущество, также для них будет на 4% снижена ставка налога на прибыль. Налоговые льготы предоставляются инвесторам в течение срока окупаемости инвестпроекта, но не более 5 лет с начала финансирования проекта.

Целью первого из представленных проектов заявлено создание нового промышленного предприятия по производству тихих и игристых вин во всех ценовых сегментах с использованием имеющейся сырьевой базы хозяйств Дербентского, Каякентского, Дахадаевского и Кайтагского районов. Реализация проекта планируется в 2022–2026 годах, выход на проектную мощность – в 2026 году. Общая стоимость проекта – 807 млн рублей, количество планируемых к созданию рабочих мест – 160. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Дагестана согласно финансовой модели проекта составят более 400 млн рублей.

Следующий проект касается развития интенсивного садоводства за счет увеличения площади промышленных яблоневых суперинтенсивных садов до 500 га и фундуковых садов компании до 2000 га, создания плодохранилища для длительного хранения яблок общей вместимостью до 25 тыс. тонн. Итоговым результатом должно стать создание крупнейшего в Дагестане предприятия по производству яблок и орехов по современным интенсивным технологиям, включая хранение практически всей произведенной продукции в собственных хранилищах с регулируемой газовой средой и необходимой инфраструктурой. Общая стоимость проекта, реализуемого в Сулейман-Стальском районе, превышает 3 млрд рублей. Реализация проекта планируется в 2022–2031 годах. Предполагается создание 287 постоянных рабочих мест.

Проект "Создание индустриального строительного комплекса "Каспийск" направлен на создание комплекса заводов по производству строительных материалов – строительной извести, газобетонных блоков и сухих строительных смесей, на ТОСЭР "Каспийск". Общая стоимость проекта – 1,7 млрд рублей, реализация планируется в период 2022–2031 годы. В рамках реализации проекта планируется создание 236 постоянных рабочих мест.

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Для улучшения поголовья и создания племенного ядра высокоэффективных животных группа компаний "Дамате" завезла в Карачаево-Черкесию 137 племенных овец лучших зарубежных пород, пишет "День республики". Для селекционно-племенной работы агрохолдинг выбрал несколько ведущих пород овец зарубежной селекции. Это Иль Де Франс, Шароле, Цвартблес, Суффолк, Романовская и Дорпер. Специалисты сервисной компании уже провели генотипирование всех овец и ярок, по результатам которого будет определена племенная ценность каждого животного, что позволит корректно выстроить работу с каждой особью. Животные поступят на площадки сразу после прохождения обязательных ветеринарных мероприятий. "Таким образом, селекционная работа позволит улучшить мясные характеристики местных пород и качество туши, плодовитость овцематок, что положительно скажется на экономических показателях", – прокомментировал руководитель направления "Баранина" Леонид Ханукаев. Фермеры из всего СКФО могут получить консультации и услуги в области кормления, ветеринарии, генетики и селекции в соответствии с современными технологиями и стандартами сельскохозяйственной отрасли.

На сегодняшний день, с учетом новой поставки, племенное поголовье "Дамате" вместе с ягнятами этого года составляет больше 400 голов 10 зарубежных мясных пород. Компания продолжает расширять количество пород для дальнейшего развитие генетической базы, а также высокими темпами проводит генотипирование поголовья.

"Дамате" реализует в КЧР проект по производству баранины, который включает племенные и откормочные площадки, мясоперерабатывающий завод и сервисную компанию. Проект в активной стадии реализации. Цель программы – двукратное увеличение объемов производства овец за 10 лет и существенное повышение занятости сельских жителей и социально-экономическое развитие сельских территорий. "В “Дамате” намерены активно инвестировать в развитие наших овцеводческих ферм, делая акценты на развитие высокоэффективной генетики, цифровизации технологических процессов, оказывая им комплексную высокотехнологичную поддержку на всех этапах производственного цикла и гарантируя стабильный сбыт продукции",- отмечал ранее глава КЧР Рашид Темрезов.

"Дамате" первой в РФ начала работать с овцеводческими хозяйствами по модели контрактного фермерства, традиционно используемой в крупных западных агрохолдингах

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Газета "Северная Осетия" рассказывает, что во Владикавказе идут работы по возведению новой радиотелевизионной башни, которая не только заменит отслужившую сверхнормативный срок, но и обладая уникальными параметрами, существенно увеличит охват населения цифровым вещанием и будет готова к использованию современных технологий. Высота объекта 210 метров, но с учетом высоты площадки строительства – 800 метров над уровнем моря – подобное сооружение единственное в своем роде. Общий вес – 1340 тонн, второй после Останкинской телебашни. Необходимость такой массы объясняется сложной сейсмической и ветровой нагрузкой. Планируется оборудовать башню художественной подсветкой, которая позволит "рисовать" на сооружении любые изображения. Отсюда и выбор белого цвета конструкций, из которых возводится башня. Таким образом, объект станет еще и яркой художественной доминантой в городе. "В мае этого года начаты работы по доставке и монтажу металлоконструкций, – говорит директор филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в РСО–А Роберт Агузаров. – Усилили фундамент, довели его до нужных параметров, построили первые два яруса – самые основные и серьезные. От того, как они установлены, зависит весь ход дальнейшего строительства. Работы идут в соответствии с графиком, отставаний нет. Уже доставлено и готово для монтажа оборудование для следующих трех ярусов". Комплекс, помимо самой башни включает в себя административное здание, технологические помещения, вспомогательные антенные поля. Объект будет сдан в эксплуатацию к концу 2023 года.

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В Южной Осетии с мая прошлого года работает частная экологическая компания "Чистый мир", созданная энтузиастами на собственные средства. Компания утилизируют перерабатываемые компоненты твердых бытовых отходов. Как рассказал газете "Южная Осетия" управляющий предприятием Константин Плиев, компания заключила договор о сотрудничестве со столичным комбинатом благоустройства. Сейчас коммунальщики собирают мусор без сортировки. Неорганические и органические отходы складываются в общую массу. Затем их вывозят на мусорный полигон близ северной окраины Цхинвала. При подобном варианте образующиеся кучи ПЭТ-бутылок, пленок, изделий из ПВХ и др. могут лежать не разлагаясь десятки лет, загрязняя окружающую среду. Сжигать или закапывать их тоже не рекомендуется, в таком случае сильно загрязняются воздух и почва. Поэтому для рациональной утилизации данные компоненты ТБО необходимо отправлять на переработку. За первое полугодие текущего года компания вывезла на переработку в РФ порядка 130 тонн твердых бытовых отходов, всего же с начала своей работы "Чистый мир" вывез в общей сложности около 230 тонн ТБО. "Это использованные ПЭТ-бутылки, упаковочная полиэтиленовая пленка, пластиковые ящики, изделия из ПВХ, гофрокартона, макулатура. Готовим к отправке очередную партию ТБО. Недавно стали собирать и металлолом", — отметил Плиев. Сейчас предприятие собирает порядка 15-20% перерабатываемых твердых бытовых отходов в Цхинвале, со временем планируют увеличить этот показатель до 80%.

"Чистый мир" также организовала прием ТБО от населения на платной основе. В ближайшее время компания реализует проект по установке в Цхинвале специальных металлических контейнеров для раздельного сбора ТБО. "Они будут стоять рядом с обычными мусорными контейнерами, чтобы люди отдельно складывали туда пластиковые бутылки, изделия из ПВХ и другие компоненты перерабатываемых ТБО", — пояснил Плиев. Сейчас компания собирается снять обучающие видеоролики по раздельному сбору мусора. В них также будут рассказывать о проблемах загрязнения окружающей среды и важности бережного отношения к природе. В прошлом году "Чистый мир" совместно с общественной организацией "Зеленая Алания" провел в республике экологические акции.

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По данным агентства "Абхазия-информ", спрос на отдых в Абхазии вырос на 20-30%. В топовых отелях и санаториях уже есть проблемы со свободными местами, в некоторых уже вплоть до сентября номеров нет. Глубина бронирования самых популярных объектов держится выше среднего - от 1 до 2 месяцев, сообщили эксперты АТОР. "Интурист" назвал в числе отелей, у которых максимальная загрузка в августе и в первой половине сентября, такие как "Литфонд", "Самшитовая роща", "Амра парк", "Амза", Alex Beach. В туркомпании "Дельфин" добавили в этот список отель "Европа", пансионаты "Водопад", "Родина", "Лазурный берег", "Багрипш", "Айтар", ОПК "Пицунда". "Мультитур" сообщил о стопах в пансионате им. Мюссера и гостинице "Интер Сухум". В FUN&SUN список дополнили Wellness Park Hotel Gagra и Aquamarine Family Club. Однако туристов, желающих отдохнуть в Абхазии, постарались успокоить: найти подходящий вариант на курортах Абхазии все же можно. У туроператоров, благодаря квотам мест, есть некоторые альтернативы. "Интурист", например, сообщил, что еще есть места в отелях "Апсны" в Гудауте, "Золотые пески" в Пицунде, "Россия" в Гудауте и других.

К дефициту привел высокий спрос, который обусловлен транспортной доступностью Абхазии для российских туристов – широкая маршрутная сеть с прилетом в Сочи. Также туристов привлекают доступные цены абхазского отдыха. Согласно информации туроператоров, недельный тур на двоих без питания и перелета в августе можно найти за 8,6 тыс. рублей. Если добавить в путевку завтрак, обед и ужин, то стоимость увеличится как минимум до 27 тыс. рублей. Включение в турпакет перелета поднимает минимальную цену каникул до 46 тыс. рублей. Тем, кто хочет сэкономить на отдыхе, лучше дождаться второй половины сентября, когда наступит сезонное снижение цен, отмечают участники рынка. Обычно на абхазских курортах это происходит после 15-20 сентября. С учетом сезонного снижения цен на проживание и авиаперевозку, поездка в Абхазию в конце сентября обойдется на 20, а то и 30% дешевле, чем на пике сезона.

Между тем высокий сезон, возврат туристов в Абхазию и рост спроса в связи с ростом цен на альтернативных направлениях привел к возврату традиционных пробок на границе с Абхазией. "Машины стоят зигзагом", – пишут туристы, описывая пробки. Существующий КПП с трудом справляется с нагрузкой, в результате людям приходится часами стоять на солнце. В среднем на проверку документов у туристов в одном автобусе на российской стороне уходит порядка 2,5 часов.