В Кабардино-Балкарии налаживается диспансеризация в мобильных пунктах 

24 июл. 20:42

Более 10 тыс жителей Кабардино-Балкарии с начала года прошли полную диспансеризацию в мобильных медицинских комплексах, информирует правительства региона.

"Осмотры проводились врачами с использованием передвижных медицинских комплексов. Благодаря работе медкомплексов диспансеризация для жителей Кабардино-Балкарии стала еще доступнее, за полгода в 2022 году ее прошли более 10 385 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

В правительстве уточнили, что в минувшем году по нацпроекту "Здравоохранение" для медучреждений региона были закуплены восемь передвижных медицинских комплексов, в том числе два маммографа и шесть флюорографов. Планируется, что до конца года будут приобретены еще по одному флюорографу и маммографу.