Подростковая драка с убийством потрясла Дербент

24 июл. 21:07

Один человек погиб, трое доставлены в больницу после массовой драки между подростками в Дербенте.

Как сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, в полицию Дербента поступило сообщение о том, что на улице М.Далгата в северной части города произошла массовая драка. Подозреваемые покинули место происшествия.

Установлено, что за несколько дней до драки между двумя 17-летними жителями Дербента произошел конфликт. "К согласию они так и не пришли, позже молодые люди решили снова выяснить отношения, но уже в присутствии друзей с обеих сторон: произошла массовая драка", - сообщают правоохранители, уточняя, что один подозреваемый уже задержан, принимаются меры к задержанию второго подозреваемого в совершении преступления.

По факту возбуждено уголовное дело.