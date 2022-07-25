Гурия примет фестиваль грузинского чая 

25 июл. 5:45

Фестиваль грузинского чая пройдет в курортном поселке Шекветили 29 июля. Как сообщили в Национальной администрации туризма Грузии, сбор участников состоится в 14.00 в Парке музыкантов.

"В программе - выставка-продажа грузинского чая, ярмарка продукции предпринимателей и перформансы приготовления этого напитка", - приводит сообщение Sputnik Грузия.

Планируется, что в рамках мероприятия также пройдет фотовыставка, различные воркшопы, развлекательные мероприятия для детей и представления с исполнением гурийских традиционных танцев