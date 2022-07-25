В КЧР появится бесплатная "Школа ухода" за пожилыми людьми 

25 июл. 2:45

На базе центра соцобслуживания в Черкесске начнет работать "Школа ухода", в которой каждый желающий бесплатно сможет овладеть навыками ухода за маломобильными и немобильными людьми пожилого возраста, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы Карачаево-Черкесии.

"Школа ухода" откроется в рамках внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в КЧР, нацеленной на улучшение их качества жизни", - поделились в пресс-службе.

Обучение в школе будет доступно как соцработникам региона, так и обычным местным жителям.

"Школа ухода" запускается в рамках Года людей с ограниченными возможностями, объявленного в республике в 2022 году.