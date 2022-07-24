В Ингушетии подвели итоги работы школы нейронаук  

24 июл. 20:45

В Ингушетии завершились занятия в школе нейронаук, где прошли обучение 40 молодых ученых из университетов и научных центров России.

Об этом сообщили в пресс-службе научного центра "Идея". "В 2022 году участниками школы, посвященной экспериментальной и теоретической нейробиологии, стали 40 молодых ученых из 15 ведущих университетов и научных центров России, а также из НИИ Узбекистана", - приводит данные ТАСС.

Уточняется, что участники школы слушали лекции российских и зарубежных экспертов, а также подготовили исследовательские задачи.