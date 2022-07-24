Ливия анонсировала нефтяной скачок

24 июл. 18:26

Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии сообщила о том, что уровень нефти добычи в стране вырастет с нынешних 860 тыс б/с сырья до 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе в NOC объявили о возобновлении работы ключевых экспортных портов и месторождений. "Это стало возможно после достижения договоренностей с протестующими, которые поддерживали главу переходного правительства Фатхи Башаги и неоднократно блокировали нефтяные объекты страны", пишет Газета.ru.