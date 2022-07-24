"Американская армия рушится изнутри"

24 июл. 19:55

Вооруженные силы США столкнулись с острым недобором призывников, констатировал обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг, отмечая, что это толкает руководство к принятию сложного решения.

По его словам, имиджа института в настоящее время практически разрушен. "Армейское руководство вынуждено теперь бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации", - указано в публикации.

Далее автор материала обращает внимание на то, что американские военные в последние годы пережили культурную революцию и заговорили на языке левых, что в итоге опасно сблизило их с демократами и вызвало уменьшение числа американцев, желающих стать военными, передает РИА Новости.

В итоге, в настоящее время высшее командование армии США стоит перед непростым выбором: сокращение численности войск или переход на всеобщий воинский обязательный призыв.