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"Американская армия рушится изнутри"

&quot;Американская армия рушится изнутри&quot;

Вооруженные силы США столкнулись с острым недобором призывников, констатировал обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг, отмечая, что это толкает руководство к принятию сложного решения.

По его словам, имиджа института в настоящее время практически разрушен. "Армейское руководство вынуждено теперь бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации", - указано в публикации.

Далее автор материала обращает внимание на то, что американские военные в последние годы пережили культурную революцию и заговорили на языке левых, что в итоге опасно сблизило их с демократами и вызвало уменьшение числа американцев, желающих стать военными, передает РИА Новости.

В итоге, в настоящее время высшее командование армии США стоит перед непростым выбором: сокращение численности войск или переход на всеобщий воинский обязательный призыв.

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