Врач назвал два главных признака инсульта

24 июл. 19:45

Сильные головные боли и боль в области груди – два главных симптома, сигнализирующих о сердечном приступе и инсульте. Об этом сообщил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ярослав Ашихмин.

"Очень сильная головная боль может предшествовать инсульту, также при этом важно контролировать артериальное давление, если оно поднимается выше 140/90, то это уже опасное состояние", - цитирует слова собеседника "Газета.Ru".

По словам кардиолога, инфарктам и инсультам чаще подвергаются курильщики и люди с лишним весом.