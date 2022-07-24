В Махачкале заработает круглогодичная ярмарка

24 июл. 19:19

Ярмарочный комплекс, который будет работать круглый год, будет открыт в Махачкале до конца 2022 года, сообщала генеральный директор компании "Русские ярмарки" Ирина Дмитриенко.

По ее словам, проект будет представлять собой торгово-развлекательный комплекс, где будет выставляться как местная продукция, так и товары из других регионов.

"Он оформлен в стиле традиционных русских ярмарок. Когда мы туда входим, мы видим Кавказский квартал, Восточный квартал, Сибирский квартал. И все они будут стилизованы по разному. На этих территориях будут представлены народные промыслы, товары, культура и быт разных народов Российской Федерации", - приводит слова Дмитриенко ТАСС.

Она уточнила, что еще один ярмарочный комплекс планируют открыть в 2023 году в Дербенте.