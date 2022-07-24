Дорога в Казахстане не выдержала 50-градусной жары

24 июл. 19:06

На юге Казахстана на автомобильной дороге республиканского значения М-32 "Самара-Шымкент" жара повредила дорожное покрытие.

"В связи с повышением температуры воздуха до плюс 47 градусов поднялось цементно-бетонное покрытие", - информирует компания Казавтожол.

Работы по восстановлению дорожного покрытия проводит организация "ПК ШымкентДорстрой".

Ожидается, что восстановить дорогу удастся до конца дня.