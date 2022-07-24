На юге Казахстана на автомобильной дороге республиканского значения М-32 "Самара-Шымкент" жара повредила дорожное покрытие.
"В связи с повышением температуры воздуха до плюс 47 градусов поднялось цементно-бетонное покрытие", - информирует компания Казавтожол.
Работы по восстановлению дорожного покрытия проводит организация "ПК ШымкентДорстрой".
Ожидается, что восстановить дорогу удастся до конца дня.
Дорога в Казахстане не выдержала 50-градусной жары
На юге Казахстана на автомобильной дороге республиканского значения М-32 "Самара-Шымкент" жара повредила дорожное покрытие.
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